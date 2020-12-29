Полицейские искали бомбу в квартире пенсионерки на Просвещения

В Выборгском районе Петербурга неизвестный заявил о бомбе в одной из квартир жилого дома.

В понедельник, 28 декабря, на электронную почту ФСБ поступило анонимное сообщение о заминировании одной из квартир дома №46 по проспекту Просвещения.

Как стало известно gazeta.spb.ru, выяснилось, что в указанной квартире зарегистрирована 79-летняя пенсионерка. Прибывшие правоохранители осмотрели здание, но взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили.

Эвакуация жилого дома не проводилась. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестные в очередной раз «заминировали» Мариинский театр.