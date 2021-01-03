В понедельник в Петербурге похолодает до -4 градусов

Ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Рабочая неделя в Северной столице начнется с облачной погоды, существенные осадки не ожидаются.

Так, в понедельник, 4 января, температура воздуха в течение суток составит от 2 до 4 градусов мороза. Подует северо-восточный ветер со скоростью 7 метров в секунду.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», на дорогах гололедица, в связи с чем водителям стоит быть особо внимательными и осторожными.

Атмосферное давление в течение суток будет повышаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в Петербурге пройдет мокрый снег.