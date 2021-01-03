Беглов приехал на традиционную рождественскую ярмарку

Традиционная рождественская ярмарка на Манежной площади стала центром притяжения петербуржцев. Мероприятие посетил и губернатор Петербурга Александр Беглов.

Сегодня, 3 января, на ярмарку пришли сотни горожан с детьми. Глава города отметил, что праздник удалось провести, несмотря на все введенные из-за пандемии ограничения. И добавил, что в этом году пришлось обойтись без катка и карусели.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, Беглов фотографировался и общался с горожанами, купил несколько новогодних сувениров. Он также поздравил детей с новым годом и вручил подарки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов привез подарки воспитанникам детского дома в Петергофе.