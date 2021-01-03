Санкт-Петербург остается в лидерах по смертям от коронавируса

В Петербурге подтвердили новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге подтвердили новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

Больше всего смертей от коронавируса в стране вновь зафиксировали в Петербурге: за сутки скончались 80 петербуржцев с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

Это самый большой показатель в России, где общее число смертей за последние сутки достигло 504.

Следом за Петербургом по суточной смертности от ковида идет Москва, где за сутки зафиксировали 77 летальных исходов. По числу смертей на 100 тысяч населения город на Неве по-прежнему обходит российскую столицу — 148 смертей против 91.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за сутки коронавирус выявили у 3 738 петербуржцев. Город занимает второе место в рейтинге регионов России по заболеваемости новым вирусом. Первое — у Москвы, третье — у Московской области.