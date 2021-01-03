В Петербург направят 173 млн рублей на поддержку рынка труда и занятости

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановления городского правительства по поддержке рынка труда и занятости населения.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, из федерального бюджета Петербургу выделят 173 млн рублей. Эти средства направят на обеспечение деятельности Регионального центра компетенций в сфере производительности труда в городе.

На повышение эффективности работы служб занятости в 2021 и 2022 годах направят по 4,9 млн рублей, в 2023-м — 2,2 млн рублей. Субсидии пойдут на поэтапное внедрение современных центров занятости населения.

Кроме того, на 70 млн рублей, полученных из федерального бюджета, Петербург организовал временное трудоустройство работников, находящихся под риском увольнения.

Центру занятости выделили 34 млн рублей на организацию общественных работ, было трудоустроено 1556 горожан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 3 тысяч жителей Петербурга воспользовались поддержкой занятости, оказавшись под угрозой увольнения.