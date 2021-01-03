Актер Леонид Ярмольник пожаловался на проблемы с финансами из-за пандемии

Ярмольник заявил, что актерам сейчас труднее всего предугадать, смогут ли они найти работу в ближайшее время, а также выразил надежду, что окончание пандемии не за горами. Фото: Instagram @yarmolnikcom

Ярмольник заявил, что актерам сейчас труднее всего предугадать, смогут ли они найти работу в ближайшее время, а также выразил надежду, что окончание пандемии не за горами. Фото: Instagram @yarmolnikcom

Известный актер Леонид Ярмольник рассказал о финансовых трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться из-за отсутствия работы во время пандемии коронавирусной инфекции.

На сложное положение артист пожаловался в одном из видео на YouTube-канале Михаила Ширвиндта, где Ярмольник вместе с коллегами по цеху обсуждали размеры заработных плат, которые выплачиваются в период пандемии COVID-19. По словам актера, за последние три месяца он не получил «ни копейки», поскольку ни разу не вышел на сцену.

Ярмольник добавил, что показ спектакля «И снова с наступающим!», в котором он выступил как режиссер-постановщик вместе с Николаем Фоменко, пришлось приостановить из-за эпидемиологической обстановки. При этом финансировали постановку спектакля актеры также из своего кошелька.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что актера Павла Деревянко не выпустили из России за долги в 56 тысяч рублей.