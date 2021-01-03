Датские ученые рассказали о заболеваниях, которые можно предугадать по группе крови

Исследователи из Дании в течение 30 лет следили за здоровьем 66 тысяч участников эксперимента, чтобы установить связь между группой крови людей и болезнями, к которыми они склонны.

Оказалось, что обладатели второй, третьей и четвертой групп крови на 40% больше подвержены риску развития тромбоза глубоких вен и в целом образования тромбов в ногах, нежели люди с первой группой крови. Также им удалось выяснить, что люди со второй группой крови чаще других заболевают раком желудка.

Четвертая группа крови может сигнализировать о повышенном риске развития деменции или потери памяти. Это объясняется более высоким содержанием в организме людей с четвертой группой особого белка, отвечающего за возрастные когнитивные нарушения. При этом обладатели первой группы крови надежнее других защищены от инсульта — подвержены этому заболеванию лишь 9%, передает «Популярная механика».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые перечислили пять полезных привычек, продлевающих жизнь.