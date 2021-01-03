Археологи нашли в Крыму древнее захоронение с «билетом» в загробный мир

В Керчи археологи обнаружили захоронение эллинистического периода. У одного из погребенных была монетка, которая, согласно древнегреческой мифологии, служила «билетом» в царство мертвых.

Как сообщает ТАСС, погребения обнаружила археологическая экспедиция Института истории материальной культуры РАН. В одном из захоронений специалисты нашли неповрежденный человеческий скелет, рядом с черепом которого и лежала мелкая монетка.

Греческий погребальный обряд подразумевал, что такая монетка должна быть положена в рот мертвеца. Этой монеткой он должен был заплатить мифическому персонажу Харону, который перевозил души умерших через реку Лету в царство мертвых.

Найденная монета пролежала в земле с III-II веков до нашей эры. После ее очистки специалисты назовут более точное время захоронения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые предположили, что древние люди могли впадать в спячку во время ледникового периода.