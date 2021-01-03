Трамп назвал статистику по коронавирусу в США «сильно преувеличенной»

Дональд Трамп. "Когда сомневаетесь, назовите это COVID". Фейковые новости!" - написал Трамп в Twitter. Фото: Instagram @realdonaldtrump

Дональд Трамп. "Когда сомневаетесь, назовите это COVID". Фейковые новости!" - написал Трамп в Twitter. Фото: Instagram @realdonaldtrump

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что количество заражений и смертей от COVID-19 в стране сильно преувеличено, из-за метода подсчета, используемого Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Глава государства подчеркнул, что число случае заражения и смертей от «китайского вируса» значительно превышает показатели остальных стран из-за «нелепого» метода подсчета, которым пользуется CDC. «Когда сомневаетесь, назовите это COVID», — отметил Трамп в своем Twitter.

При этом во многих других странах статистику по коронавирусу, наоборот, скрывают от граждан, занижая показатели или сообщая неточные сведения. Напомним, что сейчас в США более 20,4 млн людей, переболевших ковидом, а умерли за время пандемии свыше 350 тысяч пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Трамп все еще не хочет мириться с проигрышем на президентских выборах, поэтому все еще пытается добиться пересчета голосов в Висконсине.