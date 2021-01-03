Норвегия ужесточает ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Норвегия ужесточает ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19
С начала пандемии в Норвегии зарегистрировали 50 523 заразившихся коронавирусом. В стране также насчитывается 436 жертв COVID-19. Фото: pixabay

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила, что власти планируют ужесточить ограничения, действующие на территории страны из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Такое решение норвежское правительство приняло в связи с увеличением заболеваемости COVID-19, передает в воскресенье, 3 января, NRK. В частности, власти запретят продавать алкоголь в кафе, разрешенное количество гостей на частных мероприятиях снизят до пяти человек, а на публичных — до десяти. При этом если мероприятие проходит в закрытом помещении, но у гостей фиксированные места, можно разместить до 200 человек.

На похоронах могут присутствовать не более 50 человек. Все занятия в образовательных учреждениях Норвегии рекомендуется перевести в онлайн. Данные меры будут действовать с 4 по 18 января, после чего, в случае необходимости, их продлят.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре прокомментировали возможность снятия ограничений для людей, привившихся от COVID-19.

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