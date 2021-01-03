ВОЗ: за сутки в мире выявили более 740 тысяч новых заражений COVID-19

ВОЗ: за сутки в мире выявили более 740 тысяч новых заражений COVID-19
Вот уже больше года весь мир противостоит опасному заболеванию, однако до победы над пандемией еще далеко. Фото: pixabay

По данным Всемирной организации здравоохранения на вечер воскресенья, 3 января, количество выявленных заражений коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 83 миллиона случаев.

За минувшие сутки, как информирует ВОЗ, в мире подтвержден 740 221 случай инфицирования COVID-19. Нарастающим итогом число зараженных выросло до 83 322 449 человек. С начала пандемии жертвами новой инфекции стали 1 831 412 человек, из которых более 12,5 тысяч скончались за последние сутки

Наибольшее количество заражений приходится на Америку, где выявили свыше 36,3 млн случаев, и Европу — там зафиксировано немногим меньше 26,9 млн случаев коронавируса. Напомним, что о распространении неизвестного ранее коронавируса стало известно 31 декабря прошлого года. Вот уже больше года весь мир борется с этой болезнью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Норвегия ужесточает антиковидные ограничения из-за роста заболеваемости.

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