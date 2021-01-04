В Пулково 4 января нет отмененных и задержанных рейсов

В Пулково в понедельник не отменили и не задержали рейсы. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Пулково в понедельник не отменили и не задержали рейсы. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В петербургском аэропорту Пулково сегодня обошлось без отмены и задержки авиарейсов. Все самолеты вылетят согласно расписанию.

Об этом стало известно в понедельник, 4 января. Согласно данным онлайн-табло аэровокзала на 5:00, все рейсы сегодня будут выполнены по расписанию: информации о каких-либо задержках или отмененных рейсах нет.

Данные об изменениях появятся на сайте аэропорта, где в режиме онлайн можно увидеть задержки и отмены рейсов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в аэропорту Пулково прошли проверку Россельхознадзора более тысячи соболиных шкур. Пушнина прибыла в Северную столицу из Республики Хакасия.