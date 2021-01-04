Трамп намерен выступить с «победной» речью в Джорджии

Действующий президент США Дональд Трамп в понедельник, 4 января, планирует выступить с «победной» речью в Джорджии.

Трамп покинет Белый дом в вечером, чтобы провести победный митинг в Дэлтоне, штат Джорджия», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Этот визит пройдет на фоне публикации телефонного разговора Трампа с госсекретарем штата Брэдом Раффенспергером, которого глава государства уговаривал пересчитать голоса в его пользу.

По официальным данным, в Джорджии победу на выборах президента одержал Джо Байден.

Выборы в США прошли 3 ноября 2020 года, однако официальные итоги еще не подведены. По данным СМИ, побеждает демократ Джо Байден. Многие страны уже поздравили Байдена с победой. Трамп итоги выборов не признает. Он считает, что во время выборов были допущены нарушения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что команда Дональда Трампа считает, что ряд бюллетеней, которые были отданы в день выборов в одном из округов штата Аризона, не были засчитаны. В связи с этим, Дональд Трамп готов бороться со своим конкурентом Джозефом Байденом.