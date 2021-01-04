В результате аварии на Разъезжей погибла пассажирка «Яндекс.Драйва»

Под утро 4 января в Центральном районе Петербурга произошло серьезное ДТП.

Автомобиль Volkswagen каршерингового сервиса «Яндекс.Драйв» влетел в стену дома №27 на Разъезжей улице, сообщается в группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте». В результате происшествия одна пассажирка скончалась.

Дорожный инцидент произошел около 5:30 утра. По предварительной информации, водитель Volkswagen не справился с управлением. Водитель скрылся с места происшествия. Очевидцы отмечают, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП пострадали еще двое — мужчина и женщина. Они получили травмы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Водителя разыскивают.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вечером в первый день года на трассе «Санкт-Петербургское южное полукольцо» произошло ДТП, в котором погиб один человек и еще двое пострадали.