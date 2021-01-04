В Грузии под Новый год родился редкий щенок с зеленой шерстью

В грузинском селе города Ахалцихе (региона Самце-Джавахети) под Новый год родился необычный щенок.

Щенок появился на свет с зеленой шерстью, сообщает телеканал «Рустави 2». Это очень редкий случай.

Владелец собаки рассказал, что с ним уже связались представители зоопарка, однако он не хочет отдавать щенка. Необычного щенка из-за его цвета назвали Гринчем. Он родился вместе со своими братьями и сестрами, однако у них стандартные цвета шерсти.

Зеленый оттенок щенка объясняется высоким содержанием биливердина в плаценте собаки.

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