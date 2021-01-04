Итальянские зрители оценили спецвыпуск «Вечернего Урганта»

Итальянские зрители прокомментировали выпуск российского шоу «Вечерний Ургант. Ciao, 2020!».

Передача была снята на итальянском языке в стиле вечеринок 1980-х годов. В шоу приняли участие представители российского шоу-бизнеса. Итальянские пользователи Сети оставили свои отзывы.

«Я умер от смеха. Буду знать, что делать в следующем году в канун Нового года», — пишет Nicola Palmieri.

«Необычайно! Привет из Италии», — отметил Bruno Zappala.

«В 80-х я носил солнцезащитные очки на дискотеках. Спасибо, что дали возможность пережить тот период с умной иронией. Хорошо, молодцы. Теперь с нетерпением жду CIAO, 2021», — добавил giantillo film.

Спецвыпуск «Вечернего Урганта «зрители увидели в эфире Первого канала 30 декабря. На YouTube-канале видео уже набрало 4 278 517 просмотров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что кинокритик Антон Долин объявил о своем уходе из шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Он подчеркнул, что это решение было принято создателями программы, без обсуждения с самим Долиным.