Известны новые подробности о состоянии Фрейндлих и Ланового, находящихся в больнице с COVID-19

Врачи рассказали о текущем состоянии актеров Василия Ланового и Алисы Фрейндлих, которые находятся в больницах Москвы и Петербурга соответственно. У обоих подтверждённая коронавирусная инфекция.

Самочувствие 86-летнего Ланового останется прежним: у актера кашель и повышенная температура, он останется под медицинским наблюдением до полного восстановления, передает РИА Новости слова директора театра имени Вахтангова Кирилла Крока. Напомним, что у Василия Семеновича поражены 5% легких.

В состоянии Алисы Фрейндлих, к счастью, наблюдается небольшая положительная динамика. Актриса начала выполнять простые дыхательные упражнения. В целом врачи оценивают её состояние как тяжелое, но стабильное.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге экстренно госпитализирован 86-летний Олег Басилашвили, у которого также обнаружен коронавирус.