Олег Басилашвили экстренно госпитализирован в Петербурге с коронавирусом

Олег Басилашвили экстренно госпитализирован в Петербурге с коронавирусом
"У него нормальное состояние", - прокомментировала госпитализацию отца дочь Басилашвили Ксения. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова.

В понедельник, 4 января, стало известно об экстренной госпитализации известного российского и советского актера Олега Басилашвили.

86-летнего артиста поместили в одно из медицинских учреждений Северной столицы после заражения коронавирусной инфекцией. Подробностей о состоянии Басилашвили нет, по словам его дочери Ксении, «никакой катастрофы нет». Кроме того, по предварительной информации телеканала 78.ru, коронавирус выявили также у жены и дочери актера.

Отметим, что перед Новым годом сразу несколько звезд кино и театра в пожилом возрасте оказались в больнице из-за новой коронавирусной инфекции. К примеру, на больничную койку попал худрук «Ералаша» Борис Грачевский и актриса Алиса Фрейндлих.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жена 71-летнего Граечвского, находящегося в реанимации, рассказала о его тяжелом состоянии.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 госпитализация новости СПб олег басилашвили


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Олег Басилашвили экстренно госпитализирован в Петербурге с коронавирусом
Драка мигрантов на Арцеуловской закончилась ножевым ранением
Путин поручил рассмотреть вопрос по сертификатам о вакцинации от коронавируса
Смольный: в Петербурге не выявлено тяжелых реакций на прививку ...
В общежитии на Пархоменко нашли трупы мужчины и женщины
На Народной двое неизвестных устроили стрельбу из автомата
Путин поручил подготовить новую индексацию пенсий работающих пенсионеров
В Кремле прокомментировали слухи о планах Путина на Рождество