Олег Басилашвили экстренно госпитализирован в Петербурге с коронавирусом

В понедельник, 4 января, стало известно об экстренной госпитализации известного российского и советского актера Олега Басилашвили.

86-летнего артиста поместили в одно из медицинских учреждений Северной столицы после заражения коронавирусной инфекцией. Подробностей о состоянии Басилашвили нет, по словам его дочери Ксении, «никакой катастрофы нет». Кроме того, по предварительной информации телеканала 78.ru, коронавирус выявили также у жены и дочери актера.

Отметим, что перед Новым годом сразу несколько звезд кино и театра в пожилом возрасте оказались в больнице из-за новой коронавирусной инфекции. К примеру, на больничную койку попал худрук «Ералаша» Борис Грачевский и актриса Алиса Фрейндлих.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жена 71-летнего Граечвского, находящегося в реанимации, рассказала о его тяжелом состоянии.