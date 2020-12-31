Жена Бориса Грачевского рассказала о его тяжелом состоянии

Жена художественного руководителя тележурнала «Ералаш» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская рассказала о состоянии 71-летнего супруга.

По словам актрисы, создатель «Ералаша» находится в тяжелом состоянии, однако ухудшения, к счастью, не наблюдается. Грачевский находится в сознании, общается и просматривает прессу. В связи с этим Екатерина попросила не распространять фейковой информации о здоровье мужа, чтобы не провоцировать стрессовые ситуации для него.

Напомним, что худрук «Ералаша» рассказал, что подхватил коронавирусную инфекцию, еще 21 декабря. Тогда он отметил, что чувствует себя хорошо. К сожалению, уже 28 декабря режиссера пришлось госпитализировать, а сегодня, 31 декабря, его перевели в реанимационное отделение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с коронавирусом в больнице также находится 86-летняя актриса Алиса Фрейндлих, чье состояние также оценивают как стабильно тяжелое.