Жена Бориса Грачевского рассказала о его тяжелом состоянии

Жена Бориса Грачевского рассказала о его тяжелом состоянии
Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Жена художественного руководителя тележурнала «Ералаш» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская рассказала о состоянии 71-летнего супруга.

По словам актрисы, создатель «Ералаша» находится в тяжелом состоянии, однако ухудшения, к счастью, не наблюдается. Грачевский находится в сознании, общается и просматривает прессу. В связи с этим Екатерина попросила не распространять фейковой информации о здоровье мужа, чтобы не провоцировать стрессовые ситуации для него.

Напомним, что худрук «Ералаша» рассказал, что подхватил коронавирусную инфекцию, еще 21 декабря. Тогда он отметил, что чувствует себя хорошо. К сожалению, уже 28 декабря режиссера пришлось госпитализировать, а сегодня, 31 декабря, его перевели в реанимационное отделение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с коронавирусом в больнице также находится 86-летняя актриса Алиса Фрейндлих, чье состояние также оценивают как стабильно тяжелое.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
борис грачевский ералаш


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Более 100 белорусов встретят Новый год под арестом за участие в протестах
Мировые цены на нефть в 2020 году снизились на 20% из-за пандемии COVID-19
Венгрия отказалась от российской вакцины от коронавируса
Жена Бориса Грачевского рассказала о его тяжелом состоянии
В Домодедово возобновили рейсы после задержек из-за ледяного дождя
На Московском «скорая» и пожарные устраняют последствия массового ДТП
Оборот туристической отрасли России по итогам 2020 года снизится более чем ...
«Сочи» ведет переговоры со «Спартаком» о трансфере Кокорина