В Сети появилась запись обсуждения в белорусском КГБ убийства журналиста Шеремета

В сети появился записанный разговор бывшего председателя КГБ Белоруссии Вадима Зайцева с сотрудниками «Альфа. Как утверждается, они обсуждают убийство журналиста Павла Шеремета и других людей, которые критикуют политику президента страны Александра Лукашенко.

Запись появилась 4 января, ее опубликовало издание EUobserver. В описании указано, что запись сделана в апреле 2012 года, а также то, что ее передал брюссельскому изданию бывший сотрудник спецназа Белоруссии.

В разговоре двое сотрудников антитеррористического спецподразделения «Альфа» обсуждают с экс-председателем КГБ Белоруссии Вадимом Зайцевым способы убийства людей.

«Вот по Шеремету нужно работать… Сделаем закладку какую-то и так далее, чтобы эту крысу совсем, ни рук, ни ног не соберут», – говорит в записи председатель ведомства.

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