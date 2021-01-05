Меньшиков назвал актерскую профессию «идиотской»

Актер и театральный режиссер Олег Меньшиков высказал свое мнение об актерской работе.

Он отметил, что спорить об актерах нет смысла, так как можно привести ряд аргументов за и против одного и того же артиста.

«Актер — это когда вам нравится, а мне не нравится. Это профессия такая идиотская, потому что критериев нет», — сказал Меньшиков во время интервью на YouTube-канале «Георгий за кадром».

Олег Меньшиков известен по таким картинам, как «Покровские ворота», «Родня», «Жизнь по лимиту», «Сибирский цирюльник» и т.д. В 2020 году актеру исполнилось 60 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что народный артист угодил в больницу после того, как выпил алкоголь. Его якобы доставили в одну из ведомственных клиник, но пока данные никто не подтвердил и не опровергнул. Пока что непонятно, как себя чувствует артист и все ли с ним будет хорошо.