В России предложили провести амнистию кредитов

Сложно сказать, встретит ли такой законопроект поддержку среди парламентариев. Фото: pixabay

Сложно сказать, встретит ли такой законопроект поддержку среди парламентариев. Фото: pixabay

Члены партии «Коммунисты России» обратились в Государственную Думу РФ с инициативой по проведению кредитной амнистии в пределах 3 млн рублей ввиду кризисной экономической ситуации, сложившейся на фоне пандемии COVID-19.

Кредитные выплаты в размере до трех миллионов рублей предлагается аннулировать из-за затянувшейся нестабильной экономической ситуацией в России, вызванной пандемией коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 5 января, заявил председатель Центрального комитета партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, передает РИА Новости.

По словам Сурайкина, свое предложение партия уже направила на рассмотрение в Госдуму. Депутаты, в свою очередь, пока не прокомментировали инициативу коммунистов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по состоянию на декабрь 2020 года более 4 миллионов россиян не могли выехать за границу из-за долгов.