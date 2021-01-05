В Совете федерации оценили идею кредитной амнистии в России

В Совете федерации оценили идею кредитной амнистии в России
В Совфеде идею кредитной амнистии восприняли с осторожностью. Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Заместитель председатель комитета по экономической политике, сенатор Константин Долгов отметил, что идея о кредитной амнистии по займам в пределах 3 млн рублей нуждается в проработке.

По словам политика, в сложившейся ситуации власти и так ищут возможности дополнительной поддержки населения, особенно среди пострадавших категории, а также малого и среднего предпринимательства. Предложение об амнистии по кредитам Долгов назвал «уравниловкой», вызывающей сомнения, однако отметил, что необходимо ознакомиться с деталями инициативы, прежде чем выносить окончательный вердикт.

Данные меры, по мнению сенатора, должны быть экономически обоснованы, а также нужно понять их влияние на состояние банковской системы в перспективе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что предложение о кредитной амнистии внесли в Госдуму члены партии «Коммунисты России», ссылаясь на сложное экономическое положение граждан ввиду пандемии коронавируса.

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