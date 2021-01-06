Пулково 6 января работает без отмен и задержек

Пулково 6 января работает без отмен и задержек
Пулково подготовили к зиме. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Сегодня в небо над Петербургом поднимутся все запланированные самолеты. В Пулково обошлось без задержки рейсов.

Об этом стало известно сегодня, 6 января. Согласно данным онлайн-табло петербургского аэровокзала, к 5:00 в расписании нет изменений. Все самолеты вылетают и прибывают по запланированному расписанию.

Данные об изменениях появятся на сайте аэропорта, где в режиме онлайн можно увидеть задержки и отмены рейсов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, авиакомпания «Азимут» 3 января запустила рейсы из Петербурга в Калугу. Полеты будут выполняться четыре раза в неделю.

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