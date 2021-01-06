Пулково 6 января работает без отмен и задержек

Сегодня в небо над Петербургом поднимутся все запланированные самолеты. В Пулково обошлось без задержки рейсов.

Об этом стало известно сегодня, 6 января. Согласно данным онлайн-табло петербургского аэровокзала, к 5:00 в расписании нет изменений. Все самолеты вылетают и прибывают по запланированному расписанию.

Данные об изменениях появятся на сайте аэропорта, где в режиме онлайн можно увидеть задержки и отмены рейсов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, авиакомпания «Азимут» 3 января запустила рейсы из Петербурга в Калугу. Полеты будут выполняться четыре раза в неделю.