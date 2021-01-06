Утром 6 января дороги в Петербурге оказались пустыми

В Санкт-Петербурге сегодня утром почти нет пробок. На дорогах города наблюдается свободное движение.

Так, в среду, 6 января, к 9 часам утра дорожная ситуация оценивается в один балл. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», небольшие заторы наблюдаются на Большом проспекте Петроградской стороны, Тульской улице, проспекте Энергетиков, Садовой улице, Индустриальном проспекте, набережной Обводного канала, Невском и Лиговском проспектах.

На дорожную ситуацию также влияют ограничения движения и ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в Северной столице ожидается легкий морозец. Столбики термометров в дневное время опустятся до минус 1-3 градусов.