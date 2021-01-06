В Петербурге 6 января ожидается легкий морозец

Сегодня в Северной столице ожидается облачная погода, существенные осадки не прогнозируются. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В среду, 6 января, синоптическая ситуация в городе будет формироваться под влиянием гребня антициклона. Вытягиваясь с востока, он сохранит в регионе облачную с неустойчивыми прояснениями погоду.

«Легкий морозец», — написал синоптик в своем Facebook.

Столбики термометров в дневное время опустятся до минус 1-3 градусов. Подует восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало.

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