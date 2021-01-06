Петербуржцам рассказали, где пройдут рождественские богослужения

В канун Рождества Христова и день праздника митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершит богослужения в соборах Северной столицы.

Так, в среду, 6 января, Варсонофий совершит царские часы, изобразительны, вечерню и Божественную литургию, которые состоятся в Казанском кафедральном соборе в 7:30.

Как сообщается на официальном сайте петербургской митрополии, 7 января правящий архиерей возглавит утреню и Божественную литургию в Казанском кафедральном соборе. Начало в 23:00.

В тот же день митрополит совершит великую вечерню в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры, ее начало в 16:45.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге состоится грандиозный фестиваль огня «Рождественская звезда». Посмотреть представления удастся из любой точки мира.