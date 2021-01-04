Фестиваль «Рождественская звезда» пройдет в Петербурге в особом формате

Лучше наблюдать за фейерверком с балкона или по телевизору. Фото: pixabay.com

Лучше наблюдать за фейерверком с балкона или по телевизору. Фото: pixabay.com

В Петербурге состоится грандиозный фестиваль огня «Рождественская звезда». Посмотреть представления удастся из любой точки мира.

Мероприятие состоится в четверг, 7 января. Красочное представление пройдет сразу на пяти площадках города, однако увидеть их люди смогут только в режиме онлайн.

Как сообщил Piter.tv, горожане увидят красочные фейерверки, масштабные световые и 3D-маппинг шоу, а также выступления театров огня.

Праздник будут транслировать на телеканале «78» и в соцсетях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что традиционная рождественская ярмарка на Манежной площади стала центром притяжения петербуржцев. Мероприятие посетил и губернатор Петербурга Александр Беглов.