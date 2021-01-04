Фестиваль «Рождественская звезда» пройдет в Петербурге в особом формате

Фестиваль &#171;Рождественская звезда&#187; пройдет в Петербурге в особом формате
Лучше наблюдать за фейерверком с балкона или по телевизору. Фото: pixabay.com

В Петербурге состоится грандиозный фестиваль огня «Рождественская звезда». Посмотреть представления удастся из любой точки мира.

Мероприятие состоится в четверг, 7 января. Красочное представление пройдет сразу на пяти площадках города, однако увидеть их люди смогут только в режиме онлайн.

Как сообщил Piter.tv, горожане увидят красочные фейерверки, масштабные световые и 3D-маппинг шоу, а также выступления театров огня.

Праздник будут транслировать на телеканале «78» и в соцсетях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что традиционная рождественская ярмарка на Манежной площади стала центром притяжения петербуржцев. Мероприятие посетил и губернатор Петербурга Александр Беглов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости СПб рождественская звезда фестиваль


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Италии собираются создать самую точную копию Давида работы Микеланджело
Известны новые подробности о состоянии Фрейндлих и Ланового, находящихся в ...
Фестиваль «Рождественская звезда» пройдет в Петербурге в особом формате
Суд Лондона отказал США в экстрадиции Джулиана Ассанжа
Жительница Великобритании, переболевшая COVID-19, рассказала о страшных симптомах
В Петербурге могут продлить запрет выхода на лед
В Великобритании началась вакцинация от COVID-19 препаратом AstraZeneca и ...
Россиянам рассказали, как защититься от звонков мошенников