Путин и Меркель обсудили совместную борьбу с пандемией

Российский президент провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией

Политики отметили перспективы совместного производства вакцин, а также договорились, что контакты по данной теме продолжатся между министерствами здравоохранения и другими профильными государственными органами.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, Путин и Меркель также затронули вопросы реализации Минских соглашений, которые были достигнуты в ходе нормандских саммитов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин поручил рассмотреть вопрос по сертификатам о вакцинации от коронавируса.