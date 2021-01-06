Путин и Меркель обсудили совместную борьбу с пандемией

Путин и Меркель обсудили совместную борьбу с пандемией
Путин и Меркель обсудили возможность совместного производства вакцин. Фото: пресс-служба Кремля

Российский президент провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией

Политики отметили перспективы совместного производства вакцин, а также договорились, что контакты по данной теме продолжатся между министерствами здравоохранения и другими профильными государственными органами.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, Путин и Меркель также затронули вопросы реализации Минских соглашений, которые были достигнуты в ходе нормандских саммитов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин поручил рассмотреть вопрос по сертификатам о вакцинации от коронавируса.

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