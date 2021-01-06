В компьютерном клубе в Петербурге обнаружили мертвым молодого человека

В компьютерном клубе в Выборгском районе обнаружили мертвым посетителя.

В заведении на проспекте Энгельса, которое работает круглосуточно, в ночь на 5 января пришли двое молодых людей. Они играли в компьютерные игры, смотрели фильмы и периодически выходили на улицу. Позднее к ним присоединился еще один, сообщает 78.ru.

Потом он покинул клуб и вернулся только к утру, когда двое молодых людей уже спали. Одного из них он разбудил, чтобы забрать ключи, а второй лежал без сознания в луже крови. Рядом с мертвым телом нашли пакетик с порошком. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники правоохранительных органов Выборгского района Петербурга разбираются в обстоятельствах гибели двух молодых людей, чьи тела обнаружили в одной из комнат общежития на улице Пархоменко 2 января. Рядом с телами были найдены две пластиковые бутылки с прожжёнными в них отверстиями.