На Арсенальной массовая авария: образовался затор

О жертвах ничего не сообщается. Фото: скриншот Вконтакте

О жертвах ничего не сообщается. Фото: скриншот Вконтакте

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В Санкт-Петербурге сегодня вечером, 6 января, произошла массовая авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Арсенальной набережной перед Арсенальной улицей в левом ряду. Там столкнулись по непонятной причине три автомобиля. В результате образовался затор, что может стать причиной пробки.

Очевидцы считают, что кто-то из водителей мог быть пьяным. Пока что официальных данных не поступало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на ЗСД заметили горящую машину: попытки потушить оказались бесполезными. Очевидцы рассказали, как пытались помочь ликвидировать возгорание раньше, чем автомобиль сгорит полностью.