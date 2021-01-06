Канье Уэст и Ким Кардашьян решили развестись

Звездная пара вместе уже на протяжении шести лет. Фото: @kimkardashian

Звездная пара вместе уже на протяжении шести лет. Фото: @kimkardashian

Рэпер и модель состояли в браке шесть лет.

Рэпер Катье Уэст и модель Ким Кардашьян решили развестись после шести лет брака. Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на источники.

По предварительным данным, блогер уже наняла звездного адвоката и готовится к переговорам об урегулировании. Кардашьян уже перестала носить обручальное кольцо, а Уэст провел все праздники без семьи. Инсайдеры уверяют, что развод неизбежен.

Ожидается, что основные споры пары будут вокруг дома в Калабасасе, который обошелся в 60 миллионов долларов. Модель настаивает на том, что недвижимость должна достаться ей и детям. Напоминаем, что Уэст и Кардашьян поженились в 2014 году. Это не первый раз, когда возникают разговоры о расставании звездной пары.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что шоу о семействе Кардашьян-Дженнер закрывается спустя 14 лет.