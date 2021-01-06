В Ленобласти девочка умерла после падения телевизора

Двухлетний ребенок скончался из-за нелепой случайности.

В Сланцевском районе 5 января произошел несчастный случай, в результате которого умер ребенок. Об этом сообщает 47news, ссылаясь на собственные источники.

Все случилось в Сланцах. В реанимацию Сланцевской межрайонной больницы привезли двухлетнюю девочку с тяжелыми травмами. У нее диагностировали в том числе перелом основания черепа. Выяснилось, что ребенок получила повреждения после того, как на нее упал телевизор. По предварительным данным, инцидент произошел по нелепой случайности, и никто не виноват.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по причинению смерти по неосторожности. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге ребенок на «ватрушке» врезался в бетонную стену. Трехлетнего мальчика госпитализировали, в каком состоянии – не уточняется.