Великобритания частично сняла санкции против Крыма

Санкции против Крыма были ослаблены со стороны Великобритании, которая вышла из состава Евросоюза в феврале 2020 года. Данные об этом появились на сайте правительства страны в среду, 6 декабря.

Частичное снятие санкций указано в опубликованной лицензии. В ней сказано, что теперь Великобритания имеет разрешение на передачу платежей в ГУП «Крымские морские порты» за портовые услуги. Это касается портов Керчи, Ялты и Евпатории, а также филиалов «Крымских морских портов».

При этом оплата должна осуществляться через оповещение британского регулятора. Именно данный орган контролирует соблюдение санкционного режима.

Таким образом, зарубежные суда смогут заходить в крымские порты. Однако делать это можно будет только в экстренных ситуациях. Данный документ вступил в силу 1 января 2021 года.

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