Эксперты оценили возможные санкции Байдена против России

Эксперты оценили возможные санкции Байдена против России
В Вашингтоне ввели новые санкции против России. Фото: pixabay

Новоизбранный президент США Джозеф Байден обвиняет Россию в хакерской атаке. За это Москву уже отключили от международной платежной системы SWIFT. Аналитики оценили последствия таких решений.

Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на экспертов, которые были опрошены изданием.

По словам Джеймса Эндрю Льюиса, эксперта в области кибербезопасности, отключение от данной платежной системы может вызвать серьезные проблемы для России. Однако отметим, что «Известия» напомнили об альтернативной системе – Системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Данная программа была создана в России в 2014 году. К ней подключены все российские банки и несколько десятком зарубежных.

В итоге, эксперты настроены более оптимистично. Они считают, что данная система позволит заменить SWIFT.

Кроме этого, партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева добавила, что отключение может быть связано с «Северным потоком-2». США не хотят возобновления строительства, поэтому могут предпринять новые санкции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в США намерены вводить санкции против «Северного потока-2» до остановки проекта.

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