Пропавшая студентка на Сахалине в ноябре найдена живой

Пропавшая студентка на Сахалине в ноябре найдена живой
Студентка оказалась живой. Фото: pixabay

Студентка из Александровска-Сахалинского пропала 25 ноября. Найти ее удалось только спустя несколько месяцев. К счастью, девушка оказалась живой.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета накануне, 6 января, девушка была найдена в городе Поронайске. 17-летнюю студентку передали родителям. На данным момент ее здоровью и жизни ничего не угрожает.

Напомним, что о пропаже стало известно 25 ноября 2020 года. Девушка ушла из общежития учебного заведения и пропала.

Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства случившегося. В ходе расследования уголовного дела будут приняты меры профилактического характера.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось о том, что в Ленобласти девочка умерла после падения телевизора. Все случилось в Сланцах. В реанимацию Сланцевской межрайонной больницы привезли двухлетнюю девочку с тяжелыми травмами. У нее диагностировали в том числе перелом основания черепа.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
пропажа человека сахалин следственный комитет студентка


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Беглов поздравил жителей Петербурга с Рождеством Христовым
Стало известно зачем мошенники записывают телефонные разговоры
Пропавшая студентка на Сахалине в ноябре найдена живой
«Газпром» снизил транзит газа через Украину в начале 2021 года
Великобритания частично сняла санкции против Крыма
Зеленый чай с имбирем снижает вероятность появления рака
Женщина, получившая ранения в ходе протестов в США, скончалась
Пулково работает без отмен и задержек 7 января