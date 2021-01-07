Пропавшая студентка на Сахалине в ноябре найдена живой

Студентка из Александровска-Сахалинского пропала 25 ноября. Найти ее удалось только спустя несколько месяцев. К счастью, девушка оказалась живой.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета накануне, 6 января, девушка была найдена в городе Поронайске. 17-летнюю студентку передали родителям. На данным момент ее здоровью и жизни ничего не угрожает.

Напомним, что о пропаже стало известно 25 ноября 2020 года. Девушка ушла из общежития учебного заведения и пропала.

Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства случившегося. В ходе расследования уголовного дела будут приняты меры профилактического характера.

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