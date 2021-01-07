Флот США начнет патрулировать российскую Арктику

В США готовят операцию по патрулированию Арктики. Фото: pixabay.com

В США готовят операцию по патрулированию Арктики. Фото: pixabay.com

Российские берега Арктики начнет регулярно патрулировать военно-морской флот США. Таким образом, Америка планирует оспорить «притязания» Москвы и Пекина на данные территории.

Об этом сообщает Breaking Defense со ссылкой на министра ВМС США Кеннета Брейтуэйта. По словам, главы ведомства, Вашингтон планирует «проявить настойчивость» в вопросе территории Арктики.

«Морские пути на Севере становятся судоходными, ВМС США собираются гарантировать нашим партнерам свободу судоходства», – заявил Кеннет Брейтуэйт.

Также специалист назвал главное преимущество США в Арктике. По словам министра ВМС, подводные лодки способны доставить неудобства России. При этом Америка готова арендовать ледокольные суда в случае необходимости.

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