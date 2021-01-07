Флот США начнет патрулировать российскую Арктику

Флот США начнет патрулировать российскую Арктику
В США готовят операцию по патрулированию Арктики. Фото: pixabay.com

Российские берега Арктики начнет регулярно патрулировать военно-морской флот США. Таким образом, Америка планирует оспорить «притязания» Москвы и Пекина на данные территории.

Об этом сообщает Breaking Defense со ссылкой на министра ВМС США Кеннета Брейтуэйта. По словам, главы ведомства, Вашингтон планирует «проявить настойчивость» в вопросе территории Арктики.

«Морские пути на Севере становятся судоходными, ВМС США собираются гарантировать нашим партнерам свободу судоходства», – заявил Кеннет Брейтуэйт.

Также специалист назвал главное преимущество США в Арктике. По словам министра ВМС, подводные лодки способны доставить неудобства России. При этом Америка готова арендовать ледокольные суда в случае необходимости.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о том, что женщина, получившая ранения в ходе протестов в США, скончалась.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
арктика Россия север США


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Флот США начнет патрулировать российскую Арктику
Петербург перешел на учет электроэнергии освещения 6 января
Беглов поздравил жителей Петербурга с Рождеством Христовым
Стало известно зачем мошенники записывают телефонные разговоры
Пропавшая студентка на Сахалине в ноябре найдена живой
«Газпром» снизил транзит газа через Украину в начале 2021 года
Великобритания частично сняла санкции против Крыма
Зеленый чай с имбирем снижает вероятность появления рака