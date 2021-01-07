Флот США начнет патрулировать российскую Арктику

Российские берега Арктики начнет регулярно патрулировать военно-морской флот США. Таким образом, Америка планирует оспорить «притязания» Москвы и Пекина на данные территории.
Об этом сообщает Breaking Defense со ссылкой на министра ВМС США Кеннета Брейтуэйта. По словам, главы ведомства, Вашингтон планирует «проявить настойчивость» в вопросе территории Арктики.
«Морские пути на Севере становятся судоходными, ВМС США собираются гарантировать нашим партнерам свободу судоходства», – заявил Кеннет Брейтуэйт.
Также специалист назвал главное преимущество США в Арктике. По словам министра ВМС, подводные лодки способны доставить неудобства России. При этом Америка готова арендовать ледокольные суда в случае необходимости.
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