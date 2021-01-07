В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека

В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека
Протестующие смогли попасть в Белый дом. Фото: pixabay

В США подтвердили гибель четырех участников протеста перед зданием Конгресса. Люди массово собрались перед Белым домом в поддержку действующего президента Дональда Трампа.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-конференцию главы столичной полиции Роберта Конти, во время протестов скончалась одна женщина, о смерти которой стало известно ранее. В нее выстрелил сотрудник полиции, после чего потерпевшая погибла.

Кроме этого, известно еще о трех погибших. Причины их смерти на данный момент не уточняются.

«В дополнение к этому сегодня поступили данные о том, что в районе вокруг здания Капитолия умерли также еще три человека: с одной взрослой женщиной и двумя взрослыми мужчинами произошли различные чрезвычайные ситуации медицинского характера, которые привели к их смерти», – заявил Роберт Конти.

Также ранения получили и сотрудники правоохранительных органов. Минимум 14 полицейских пострадали во время демонстраций.

Напомним, что сторонники Дональда Трампа планировали взять штурмом здание Капитолия в Вашингтоне. Они недовольны итогами президентской гонки и считают, что действующий президент США победил Джозефа Байдена.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Байден призвал митингующих у здания Конгресса остановиться.

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