Трамп заявил о мирной передачи власти Байдену 20 января

Действующий президент США Дональд Трамп готов передать власть демократу Джозефу Байдену. Однако политик по-прежнему не согласен с итогами выборов.

Информация о передачи власти появилась в официальном Twitter-аккаунте помощника Трампа по коммуникации в социальных сетях Дэниеля Скавино.

«Хотя я полностью не согласен с итогами выборов… тем не менее 20 января будет надлежащим образом проведена передача власти», – заявил Трамп.

Напомним, что накануне, 6 января в Вашингтоне произошли массовые беспорядки. Сторонники Трампа пытались силой войти в Белый дом и остановить подсчет голосов. Они считают, что Байден проиграл выборы. В итоге, восстание удалось остановить. Есть погибшие и пострадавшие.

Таким образом, Сенат и Палата представителей Конгресса США в четверг, 7 января, на совместном заседании утвердили победу демократа Джозефа Байдена на президентских выборах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека.