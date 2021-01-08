В Пулково 8 января задержали самолет до Калуги

В небо над Петербургом поднимутся все запланированные самолеты. Однако один из рейсов вылетит из Пулково с опозданием.

Об этом стало известно сегодня, 8 января. Как сообщили на сайте петербургского аэровокзала, задержали рейс до Калуги авиакомпании «РусЛайн». Пассажирам придется ждать вылета своего самолета 20 минут: они должны были подняться в небо в 7:30 утра, но самолет взлетит в 7:50.

Причины, по которым были задержан рейс, не указываются. Судя по электронному табло, других в пятницу не предвидится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту за год выявили 100 пассажиров с признаками инфекционного заболевания.