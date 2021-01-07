Полиция разыскивает даму в откровенном наряде, станцевавшую тверк у Казанского собора в Рождество

В Рождество жители Петербурга стали свидетелями откровенного шоу, которое устроила девушка. Она решила станцевать тверк прямо у стен Казанского собора, теперь ее разыскивает полиция.

Необычное шоу горожане застали вечером в четверг, 7 января. Несмотря на то, что на улице зима, горожанка танцевала в шортах, водолазке и высоких сапогах. Происходящее снимал молодой человек с камерой.

Как сообщил 78.ru, позже танцовщица рассказала, что она и ее съемочная группа не хотела оскорбить кого-либо или задеть чувства. Она танцевала на разных локациях Петербурга в ходе съемок клипа. Девушка выразила уверенность, что выступление понравилось горожанам. А вот стражи порядка, по словам очевидцев, остались от ее выходок не в восторге. Теперь девушку разыскивают.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 7 января в Северной столице проходил фестиваль огня «Рождественская звезда». Его посмотрели зрители из 140 стран.