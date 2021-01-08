Трамп осудил нападение на Белый дом в Вашингтоне

Трамп осудил нападение на Белый дом в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп. Фото: Pixabay

Действующий президент США Дональд Трамп высказался по поводу протестов в Вашингтоне, которые прошли накануне. Сторонники американского лидера пытались силой захватить Капитолий, чтобы помешать подвести итоги выборов. По их мнению, Джо Байден не мог одержать победы.

Свое обращение о событиях в столице Америки Дональд Трамп опубликовал в официальном Twitter-аккаунте. В нем политик заявил, что осуждает беспорядки в Вашингтоне и готов привлечь к ответственности всех причастных к нападению на Капитолий.

«Как и все американцы, я возмущен насилием, беззаконием и хаосом. Демонстранты, проникшие в Капитолий, осквернили основы американской демократии. Те, кто нарушил закон, вы заплатите», – заявил Трамп.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что женщина, получившая ранение в ходе протестов в США, скончалась.

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