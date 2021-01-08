Губернатор выразил соболезнования в связи со смертью блокадницы Галины Бариновой

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной Галины Бариновой, которая в детстве пережила блокаду Ленинграда.

«Галина Ивановна ребенком пережила блокаду и многое сделала для того, чтобы сохранить память о войне, о подвиге ленинградцев», — отмечает градоначальник.

Беглов выразил соболезнования родным и близким Галины Бариновой и подчеркнул, что память о ней навсегда сохранится в наших сердцах. Он заявил, что блокадница была добросердечным, чутким и отзывчивым человеком, который был готов прийти на помощь ближнему. По словам главы города, она была целеустремленной и всегда проявляла себя как лидер.

Галина Баринова была одной из инициаторов создания мемориала «Цветок жизни» в память о детях, погибших в годы блокады, и создательницей лагеря «Зеркальный». Зачастую она участвовала в проектах патриотического воспитания. Кроме того, она была директором Ленинградского филиала музея Ленина.