В США не планируют обвинять Трампа в подстрекательстве к захвату Капитолия

В США не планируют обвинять Трампа в подстрекательстве к захвату Капитолия
Президент США Дональд Трамп. Фото: Pixabay

Минюст США не планирует предъявлять действующему президенту Дональду Трампу обвинения в подстрекательстве к штурму Конгресса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства.

«Мы не ожидаем (выдвижения) обвинений такого рода», — говорится в сообщении.

Напомним, 6 января в Вашингтоне прошли массовые протесты, в ходе которых сторонники действующего президента Дональда Трампа штурмом захватили здание Конгресса. В этот момент парламентарии проводили заседание по утверждению кандидата от демократов Джозефа Байдена победителем президентских выборов. В результате произошедшего погибли четыре человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что массовые беспорядки в Вашингтоне, при которых было захвачено здание Сената, является внутренним делом США.

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