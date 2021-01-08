У жителя Волхова нашли около 35 кг наркотиков

У жителя Волхова нашли около 35 кг наркотиков
Возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Сотрудники полиции обнаружили около 35 кг наркотических веществ у жителя города Волхова в Ленобласти.

У задержанного нашли свёрток с двумя килограммами кристаллообразного вещества голубого цвета. Во время обыска по его месту жительства обнаружили ещё около 33 килограммов различных неустановленных веществ.

После экспертизы выяснилось, что это были метилэфедрон, амфетамин, кокаин, мефедрон и гашиш.

Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге задержали преступную группу, которые занимались распространением наркотиков. Они продавали запрещенные вещества через интернет, а сбывали их посредством закладок.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
волхов наркотики полиция


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стало известно о состоянии подростка, обнаруженного на месте схода лавины в ...
У жителя Волхова нашли около 35 кг наркотиков
В США заявили о возможном появлении нового штамма коронавируса в стране
Олимпийский чемпион о спортсменах в Госдуме: ««Я бы их всех повыгонял»
После схода лавины под Красноярском нашли подростка 14 лет
Байден заявил, что Трамп не способен выполнять обязанности президента
У Сенной площади прорвало трубу. Движение по Московскому проспекту перекрыто
На месте схода лавины под Норильском нашли живыми шесть человек