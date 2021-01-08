У жителя Волхова нашли около 35 кг наркотиков

Сотрудники полиции обнаружили около 35 кг наркотических веществ у жителя города Волхова в Ленобласти.

У задержанного нашли свёрток с двумя килограммами кристаллообразного вещества голубого цвета. Во время обыска по его месту жительства обнаружили ещё около 33 килограммов различных неустановленных веществ.

После экспертизы выяснилось, что это были метилэфедрон, амфетамин, кокаин, мефедрон и гашиш.

Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге задержали преступную группу, которые занимались распространением наркотиков. Они продавали запрещенные вещества через интернет, а сбывали их посредством закладок.