Ким Чен Ын: США является главным врагом КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что США являются главным врагом Северной Кореи.

Он отметил, что политика, которую выстраивают Соединенные Штаты в отношении Пхеньяна не изменится в независимости от того, кто будет находиться на руководящих постах в администрации США, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его словам, лишь отказавшись от своих «враждебных намерений» США смогут улучшить отношения с КНДР.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что министр Южной Кореи назвал слухи о состоянии здоровья Ким Чен Ына «инфодемией». По данным правительства Южной Кореи, ничего необычного в КНДР не наблюдается, добавил министр.