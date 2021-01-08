Ким Чен Ын: США является главным врагом КНДР

Ким Чен Ын: США является главным врагом КНДР
Председатель госсовета КНДР Ким Чен Ын Фото: wikipedia

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что США являются главным врагом Северной Кореи.

Он отметил, что политика, которую выстраивают Соединенные Штаты в отношении Пхеньяна не изменится в независимости от того, кто будет находиться на руководящих постах в администрации США, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его словам, лишь отказавшись от своих «враждебных намерений» США смогут улучшить отношения с КНДР.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что министр Южной Кореи назвал слухи о состоянии здоровья Ким Чен Ына «инфодемией». По данным правительства Южной Кореи, ничего необычного в КНДР не наблюдается, добавил министр.

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