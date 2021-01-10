Индонезийские спасатели фрагменты тел жертв крушения Boeing 737

Спасатели обнаружили фрагменты жертв разбившегося в Индонезии Boeing 737-524.

По предварительной информации, останки тел были доставлены на берег и уже отправлены в морг, где их сравнят с ДНК, взятыми ранее у родственников, сообщает портал Detik.

Напомним, пассажирский самолет авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение в субботу, 9 января. Boeing упал в Яванское море близ Джакарты, в районе острова Лаки. На борту находились 65 человек. Сигнал перестал поступать примерно через четыре минуты после вылета борта.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что самолет, летевший в Новосибирск, совершил посадку с отказавшим двигателем. Известно, что самолет вернулся на аэродром вылета. На борту находилось 52 пассажира, а также пять членов экипажа.