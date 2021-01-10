Врач рассказал о судьбе COVID-19 в России в 2021 году

Председатель Национального общества промышленной медицины, врач Алексей Яковлев рассказал о перспективах развития пандемии коронавируса в России в этом году.
Он отметил, что сценарий развития коронавируса будет таким же, как в других странах, так как у вируса нет гражданства.
По его словам, все ОРВИ, к которым относится и коронавирус, эволюционируют по одному сценарию, сообщает «МК».
Это происходит быстро или медленно, они становятся менее опасными (патогенными) и более заразными (контагиозными). Врач отметил, что новая коронавирусная инфекция стремится перейти в обычную простуду.
По его словам, к весне заболеваемость коронавирусом в России станет минимальной.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мутации коронавируса возникают в следствии неверного редактирования или повреждения копии РНК. К такому выводу пришли ученые британского Института Сенгера.