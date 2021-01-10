В Индонезии найдены обломки разбившегося Boeing

Индонезийские спасатели обнаружили обломки Boeing, который упал в Яванском море. Об этом сообщил представитель ВМС страны Фахрул.

По словам представителя ВМС страны Фахрула, «части лайнера были найдены между островами Лаки и Ланканг», которые входят в архипелаг Серибу, пишет ТАСС. В ближайшее время их доставят на берег.

Напомним, пассажирский самолет авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение в субботу, 9 января. Boeing упал в Яванское море близ Джакарты, в районе острова Лаки. На борту находились 65 человек. Сигнал перестал поступать примерно через четыре минуты после вылета борта.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что самолет, летевший в Новосибирск, совершил посадку с отказавшим двигателем. Известно, что самолет вернулся на аэродром вылета. На борту находилось 52 пассажира, а также пять членов экипажа.