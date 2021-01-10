В России меньше 23 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

По данным оперативного штаба на утро воскресенья, 10 января, на территории России за сутки выявлено 22 851 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

При этом 2 589 (11,3%) зараженных — контактные лица, у которых болезнь проходит без клинических проявлений. В общей сложности, с начала пандемии количество пациентов с коронавирусом в России достигло 3 401 954 человек. Кроме того, за последние сутки ковид стал причиной смерти 456 заболевших, а нарастающим итогом число летальных случаев увеличилось до 61 837 человек.

Кроме того, за сутки выписали по выздоровлению более 24 тысяч пациентов, что превышает количество новых зараженных, обнаруженных с 9 января. Нарастающим итогом справиться с инфекцией на данный момент удалось 2 778 889 жителям России.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки подхватили коронавирус еще 3 010 человек.